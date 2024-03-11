Ramazanda dengeli beslenme kuralları

Ramazan ayında doğru beslenmenin altın kurallarını Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Emine Vildan Güney anlattı.:
Öncelikle ramazan
öğünlerimizi, sahur
iftar ve ara öğün olarak
düzenleyebiliriz.
Böylece gün içinde
almamız gereken besin öğelerini
üç öğüne bölmüş ve tek
öğüne yüklenmemiş oluruz.
Sahura kalkmayı alışkanlık
haline getirmek yapılacak
en doğru davranıştır.
Bu şekilde hem açlık süreniz
kısalır hem de metabolizma
hızınızı korumuş olursunuz. Sahurda
genel olarak hafif kahvaltılar, meyve
ve çiğ kuruyemiş grupları tercih edilebilir,
ayrıca susuzluğu tetikleyen
aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı
besinlerden uzak durulmalıdır.
Çalışma temposu yoğun,
fiziksel aktivitesi fazla olan
kişiler, iftarla sahur arasında
da yeterli su tüketmelidirler.
Orucumuzu su ile açtıktan
sonra bir kâse çorba ile devam edip
ara vermek, ardından yemeğe geçilmesinin
doğru olur. Ramazan ayının
vazgeçilmezlerinden olan tatlılarda
da doğru tercih yapılmalı. Meyve
veya sütlü tatlılar ve dondurma tüketmek
daha sağlıklı olacaktır.