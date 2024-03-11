Ramazanda dengeli beslenme kuralları

Öncelikle ramazanöğünlerimizi, sahuriftar ve ara öğün olarakdüzenleyebiliriz.Böylece gün içindealmamız gereken besin öğeleriniüç öğüne bölmüş ve teköğüne yüklenmemiş oluruz.Sahura kalkmayı alışkanlıkhaline getirmek yapılacaken doğru davranıştır.Bu şekilde hem açlık sürenizkısalır hem de metabolizmahızınızı korumuş olursunuz. Sahurdagenel olarak hafif kahvaltılar, meyveve çiğ kuruyemiş grupları tercih edilebilir,ayrıca susuzluğu tetikleyenaşırı yağlı, tuzlu ve baharatlıbesinlerden uzak durulmalıdır.Çalışma temposu yoğun,fiziksel aktivitesi fazla olankişiler, iftarla sahur arasındada yeterli su tüketmelidirler.Orucumuzu su ile açtıktansonra bir kâse çorba ile devam edipara vermek, ardından yemeğe geçilmesinindoğru olur. Ramazan ayınınvazgeçilmezlerinden olan tatlılardada doğru tercih yapılmalı. Meyveveya sütlü tatlılar ve dondurma tüketmekdaha sağlıklı olacaktır.