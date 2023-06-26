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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Rapçi Çakal’ın konseri öncesi sıra tartışması cinayetle bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Rapçi Çakal’ın konseri öncesi sıra tartışması cinayetle bitti
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir işyerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için kapı önünde oluşan kuyrukta iki grup arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Durumu ağır olan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal kurtarılamadı. Olayla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç. (17) gözaltına alındı. Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "Olayın bizim etkinliğimizle bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde ise Ö.Ş., Yüksel K.'yı (53) silahla öldürdü.

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Rapçi Çakal’ın konseri öncesi sıra tartışması cinayetle bitti
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