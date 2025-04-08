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Giriş Tarihi: 8.4.2025 04:45 Son Güncelleme: 8.4.2025 05:06

Rapçi Massaka gözaltına alındı

Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan, suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rapçi Massaka gözaltına alındı

Massaka lakabıyla tanınan rapçi Murat İlhan Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İlhan, suç ve suçluyu övücü nitelikte klip yayınladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı çetenin sosyal medya faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Massaka mahlaslı rapçi İlhan, Barış Boyun'u övücü nitelikte klip yayınladığı gerekçesiyle İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Rapçi Massaka gözaltına alındı
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