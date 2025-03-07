Rapor şebekesini gizli kamerayla deşifre ettiler! Rapor başına 50-100 bin lira almışlar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kadıköy İlçesi'ndeki Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüpheler üzerine inceleme başlattı. Mali Polisler, hastaneye gizli kamera yerleştirdi.
Bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik ve silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiği tespit edildi.
Sahte rapor çarkını mercek altına alan Mali Polis, şüphelilerin rapor başına 50 ile 100 bin lira arasında paralar aldıklarını belirledi. Kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen 4'ü güvenlik görevlisi, 2'si daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilmiş veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
BİR MİLYON LİRA, DÖVİZ, ALTIN BULUNDU
Yapılan aramalarda; sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen bir milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.