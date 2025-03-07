Rapor şebekesini gizli kamerayla deşifre ettiler! Rapor başına 50-100 bin lira almışlar

Sahte rapor çarkını mercek altına alan Mali Polis, şüphelilerin rapor başına 50 ile 100 bin lira arasında paralar aldıklarını belirledi. Kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen 4'ü güvenlik görevlisi, 2'si daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilmiş veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.