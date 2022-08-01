Rauf Altıntak kimdir, öldü mü, neden öldü? Oyuncu Rauf Altıntak kaç yaşında, nereli?

RAUF ALTINTAK KİMDİR?

1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rauf Altıntak, küçük yaşlarda resim ve Karagöz oynatmaya ilgi duyması nedeniyle ilkokulda Doğan Kardeş Çocuk Mecmuası'nın açtığı resim yarışmasına katıldı ve yaptığı şeffaf-karton Karagöz figürleriyle İstanbul birincisi oldu.

Altıntak, 1961 yılında başladığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu'nda çocuk tiyatroları uzmanı rejisör Ferih Egemen'den tiyatro eğitimi aldı. Okulda ilk olarak "Ben Çalmadım" adlı sahne oyununda başrol verilen sanatçı, 1962 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nde Sadi Yaver Ataman idaresinde Folklorik Eğitim ve Halk Tiyatrosu ders çalışmalarına devam etti.

1963 yılında İBB Şehir Tiyatroları'na giren Rauf Altıntak, stajyerliğini tamamladıktan sonra sanatkar-aktör unvanını aldı. Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi isimlere asistanlık yapan Altıntak, tatbiki çağdaş aktörlük, rejisörlük ve makyaj dersleri aldı.

Klasik Batı Tiyatrosu'nun yanı sıra kendisine rehber seçtiği Zobu'dan Türk Üslubu, Oyunculuk Tarihi, Türk Temaşa Sanatları, Eski İstanbul Yaşayışı, Giyim-Kuşam Biçimi, Karagöz Yapım ve Oynatımı derslerini talim ederek öğrenen sanatçı, 1975'te Muhsin Ertuğrul tarafından kurdurulan Gezici Tiyatro ve Tarihi Türk Temaşası Ekibinin kolbaşlığına getirildi.

Muhsin Ertuğrul'un Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" verdiği Altıntak, 1985 yılında Avni Dilligil Tiyatro Özel Ödülü ve 2001 yılında Gösteri Sanatları Merkezi Yılın Tiyatro Adamı Ödülünün sahibi oldu.

Sinema ve dizilerde de rol alan Rauf Altıntak, Şehir Tiyatroları'nda "3. Selim (Kılıç Ve Ney)", "Ali Baba Ve Kırk Haramiler", "Alis Harikalar Ülkesinde", "Balaban Ağa", "Boğaç Han (Dede Korkut)", "Cyrano de Bergerac", "Hamlet", "İbiş'in Rüyası", "İstanbul'un Gözleri Mahmur", "Kezban", "Köşebaşı", "Misafir", "Resimli Osmanlı Tarihi" ve "Şu Bizim Evliya Çelebi'' gibi oyunlar ile seyirci karşısına çıktı.