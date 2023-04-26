Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü





"İLERİDE ANLATABİLECEĞİM BİR ANI KALACAK"

Gemide aldığı eğitimi ileride anlatacak bir anı olarak nitelendiren Çörtük, "Arkadaşlarım çok iyi, öğretmenlerim çok iyi. Yani güzel burası. Ailem burada gemide eğitim alacağım için çok şaşırmıştı. Başvuru yaptığımız sabahında da beni zaten aradılar. Davet ettiler. Bir sürü de yardımcı oldular. Ailem falan hala bir hayret içinde şaşırıyordu. Benim için ileride de anlatabileceğim bir anı olarak çok güzel kalacak. MSÜ sınavlarına girdim ileride yüzbaşı olmak istiyorum" diyerek düşüncelerini aktardı.



Üniversite sınavına gemide hazırlanan bir diğer depremzede Mustafa Sever de (18), hukuk fakültesi kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Öte yandan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, geçtiğimiz gün "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ni ziyaret etti. Şensoy, Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde gemiyi temin eden Karadeniz Holding ile bir burs protokolü imzaladıklarını ve sınavlara hazırlanan öğrencilere burs verileceğini duyurdu.