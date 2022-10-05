Real Madrid Shakhtar Donetsk maçıhangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı maçı canlı izle

Real Madrid maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda sorusu arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Peki, Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…
REAL MADRID SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 5 Ekim 2022 Çarşamba (bugün)
Saat: TSİ 22.00
Canlı yayın kanalı: EXXEN
REAL MADRID SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLE
EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?
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