Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid Shakhtar Donetsk maçıhangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:34

Real Madrid Shakhtar Donetsk maçıhangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı üçüncü haftada devam ediyor. Haftanın yeni konuklar arasında Real Madrid ve FK Shakhtar Donetsk var. Devler ligi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı canlı izle!

Real Madrid Shakhtar Donetsk maçıhangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı maçı canlı izle

Real Madrid maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda sorusu arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Peki, Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…

REAL MADRID SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 5 Ekim 2022 Çarşamba (bugün)

Saat: TSİ 22.00

Canlı yayın kanalı: EXXEN

REAL MADRID SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLE

EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇLAR (5 EKİM 2022)

19:45 Salzburg-Dinamo Zagreb

22:00 Chelsea-Milan

19:45 RB Leipzig-Celtic

22:00 Real Madrid-Shakhtar

22:00 Man City-Kopenhag

22:00 Sevilla-B. Dortmund

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Real Madrid Shakhtar Donetsk maçıhangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı maçı canlı izle
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