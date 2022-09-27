Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekat, faziletleri nelerdir? İşte Mübarek Rebiülevvel ayı ilk gece namazı kılınışı

Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar. Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!"

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

- 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

- 70-700 "Estağfirullah"

- 100-1000 kelime-i Tevhid