Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekat, faziletleri nelerdir? İşte Mübarek Rebiülevvel ayı ilk gece namazı kılınışı

Mübarek Rebiülevvel ayı bugün başlıyor. Bu ayda ibadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek isteyenler "Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekat, faziletleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ayın bir özelliği daha bulunuyor. Bu da Mevlit kandili'ni içerisinde barındırması. Peki, Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekat, faziletleri nelerdir? İşte kılınışı ve tüm ayrıntılar.
REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?
Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.
Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:
"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed'e ve (Efendimiz) Muhammed'in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"
Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha'dan sonra bir kere Ayete'l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur.
Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar. Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!"
REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
- 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
- 70-700 "Estağfirullah"
- 100-1000 kelime-i Tevhid