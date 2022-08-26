Recep İvedik filmi için heyecan dorukta. Adamın birinin yolda cüzdanını düşürmesi ve Recep'in kendisine iletmesi ile başlayan eğlenceli filmin serisi bulunuyor. Vizyona girdiği andan itibaren büyük başarı yakalayan filmde Recep ve arkadaşlarının eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Peki; Recep İvedik filmi konusu nedir? Recep İvedik filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı: 2008

Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin