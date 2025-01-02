Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? Regaip Kandili anlamı, önemi ve faziletleri

Regaip Kandili nedir, ne demek ve bu gece ne oldu soruları Diyanet kaynaklarında sorgulanıyor. Bu geceye özel namazlarını eda edecek, dualarını okuyacak Müslümanlar Regaip Gecesi faziletlerini merak ediyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayı içerisinde ilk özel gece karşılanıyor. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi...