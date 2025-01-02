Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? Regaip Kandili anlamı, önemi ve faziletleri

Regaip Kandili nedir, ne demek ve bu gece ne oldu soruları Diyanet kaynaklarında sorgulanıyor. Bu geceye özel namazlarını eda edecek, dualarını okuyacak Müslümanlar Regaip Gecesi faziletlerini merak ediyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayı içerisinde ilk özel gece karşılanıyor. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi...
REGAİP NE DEMEK?
Sözlükte 'çokça rağbet edilen şey, bol ve kıymetli bağış' anlamına gelen ragībe kelimesinin çoğulu olan regāib, hadis ve fıkıh kaynaklarında 'büyük sevap ve ödül, erdemli davranış' gibi anlamlar taşır. Ayrıca Regaib, hicrî takvimin yedinci ayı olan Recep'in ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye verilen isimdir.
Ancak, tasavvufî kaynaklarda geçen Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı kılmanın büyük sevap taşıdığı ve bu geceye dair çeşitli faziletlerin bulunduğu yönündeki rivayetlerin, hadis âlimleri tarafından asılsız olduğu ifade edilmiştir.
Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağı da bazı alimlerce belirtilmiştir.
REGAİP KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Alimlerin birleştiği fikirler neticesinde Regaip Kandili'ni ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye edilmiş Recep ayı içerisinde değerlendirmek ve nafile ibadet etmek üç ayların faziletlerinden yararlanmak için de oldukça önemli.