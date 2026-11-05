Rehberlik ve Denetim Başkanlığından yıllık değerlendirme toplantısı

Antalya'da dört gün süren ve açılışında Antalya Vali Yardımcısı Halil Avşar ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz'ün birer konuşma yaptığı toplantıya; Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Yüksel ve Hakan Arıkan, Mülkiye Başmüfettişleri İbrahim Sevimli, Dr. Atilla Şahin ve Dr. Bedrettin Özmen, Göç İdaresi Başkanlığının birim amirleri, denetçi ve denetçi yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personeli katıldı.

Göç Yönetimi Stratejik, Hassas ve Dinamik Bir Alan Antalya Vali Yardımcısı Halil Avşar, göç yönetiminin stratejik, hassas ve dinamik bir alan olduğuna dikkat çekti. Mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin ve kurumsal kapasitenin artırılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Yardımcısı Avşar, eğitim ve değerlendirme toplantılarının sahadaki uygulamaları standart hâle getirmek ve ortak vizyonu pekiştirmek açısından kıymetli olduğunu ifade etti.

YOL GÖSTEREN BİR DENETİM ANLAYIŞI

Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz de denetimi etkili bir yönetimin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olarak tanımladı.Başkan Öz'e göre denetime yalnızca eksiklik tespit eden ve yaptırım uygulayan bir faaliyet olarak bakılmıyor; yol gösteren, eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayan ve çalışanları sürekli geliştiren bir anlayış benimseniyor. Başkan Öz, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeni bir birim olmasının sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek tecrübeyi korumayı ve denetim anlayışını yenilikçi, gelişime açık bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İNSAN ONURU VE İNSAN HAKLARINI ESAS ALAN DENETİM

Yürütülen tüm iş ve işlemlerde mevzuata uygunluğun yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığının bakış açısıyla insan onuruna saygı, adalet, vicdan ve etik sorumluluk gibi insani ve ahlaki değerlerin gözetildiği de toplantıda belirtildi. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinde bu çerçevede kötü muameleye "sıfır tolerans" anlayışıyla, insan haklarını koruyan ve ihlallerin önlenmesini temel alan bir denetim yaklaşımına önem verildiği ifade edildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Programda ön inceleme ve disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, ceza hukukunun temel ilkeleri ve kamu görevlisi suçları, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale ve doğrudan temin işlemleri ile taşınır mal yönetimine ilişkin iş ve işlemler ele alındı. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yaptığı denetimler başta olmak üzere, denetimlerde tespit edilen bulgular ve dikkat edilmesi gereken hususlar da görüşüldü.

Gündemdeki diğer başlıklar ise sınır dışı işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulamalar, merkezlerin işleyişi, alınan tedbirler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile entegre sınır yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar oldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör