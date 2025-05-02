Rekabet Kurulu’nun soruşturması tamamlandı: Erikli ve Pınar Su’ya idari para cezası

Rekabet Kurulu, "Erikli ve Pınar Su Hakkında Yürütülen Soruşturma İdari Para Cezası İle Sonuçlandı" duyurusunda bulundu.

Rekabet Kurulu'nun tam açıklaması şu şekilde:

Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (ERİKLİ)'nin ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (PINAR SU)'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-M(2) sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurulun 24.04.2025 tarihli toplantısında, soruşturma tarafı teşebbüsler tarafından geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği dolayısıyla iki teşebbüse de idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-16/377-175 sayı karar verilmiştir.

Bu kapsamda ERİKLİ'ye 21.106.469,63 TL, PINAR SU'ya ise 4.877.401,33 TL idari para cezası uygulanmıştır.