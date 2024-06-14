Reklama kanıp pişman olmayın

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün başlıyor. Henüz tatil planı yapmamış olanlar özellikle sosyal medyada pek çok cazip tatil teklifiyle karşılaşabilir. Firmaların internet adreslerini klonlayan dolandırıcılar, kurumsal firmaların logolarını kullanılarak Facebook gibi platformda verdikleri reklamlarla vatandaşı dolandırırken, yaz aylarıyla birlikte "ücretsiz seyahat", sahte "kiralık ev" ilanlarında patlama yaşanıyor.Dolandırıcıların vatandaşı tuzağa çektiği adreslerin başında Facebook gibi siteler ilk sırada yer alıyor. Kurumsal alışveriş sitelerinin kopyalarını yapan dolandırıcılar 64 bin TL'lik motoru 34 bin TL'den ilana koyuyor. Sahte ilanın reklamını ise bu sosyal medya ağlarında yayınlıyor. Ürünün piyasa fiyatı altında olduğunu gören binlerce kullanıcı reklama tıklayarak klonlanmış sahte siteye gidip satın alma girişiminde bulunuyor. Kartla yapılan işlemlerde tüm kart bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Sahte siteleri sadece adreslerinden ayırmak mümkün olabiliyor.Sadece sahte web siteleri üzerinden değil, aynı zamanda tatil dönemine özel bazı dolandırıcılık girişimleri de artış gösteriyor. Dijital güvenlik şirketi ESET'e göre sahte web sitelerinin yanında ücretsiz tatil çekilişleri, aramalar, SMS mesajları, indirimli bilet ve tatil vaatleri, seyahat belgesi vaadi, kiralık ev, kiralık villa, ücretsiz internet gibi pek çok başlık altında vatandaş dolandırıcıların hedefi olabiliyor. Dolandırıcılık girişimleri daha çok e-posta, sahte reklam, telefona gelen SMS yoluyla yapılıyor.Dolandırıcılarıntuzağına düşmemek için bunlara dikkat:Alışveriş için girdiğiniz sitelerin adres uzantılarının sahte olup olmadığına dikkat edin.SMS, e-posta yoluyla gelen "vaat maillerine" temkinli yaklaşın ve emin değilseniz linklere tıklamayın.Araştırmanızı yapın, başkalarının dolandırılıp dolandırılmadığını görmek için seyahat şirketlerini, otelleri, kiralama şirketlerini ve seyahat acentelerini internetten kontrol edin.Havale, hediye kartı, kripto para veya Cash App gibi para uygulamaları ile ödeme yapmayın, çünkü bunlar alıcı için hiçbir koruma sağlamaz.Sahte bir siteye işaret eden yazım hataları olmadığından emin olmak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitenin URL'sini kontrol edin.