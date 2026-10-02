Rekor Türkiye’de! Dünyanın en küçük denizi bizim ülkemizde saklı

Dünya coğrafyası devasa dağlar, uçsuz bucaksız çöller ve dev okyanuslarla dolu. Coğrafya derslerinde genellikle en büyükler öğretilir; en büyük okyanus Pasifik, en büyük çöl Sahra'dır. Ancak iş "en küçüklere" geldiğinde, dünya üzerindeki en benzersiz rekorlardan biri doğrudan Türkiye'ye ait.
Belki her gün kıyısında çay içtiğiniz, vapurla karşıdan karşıya geçerken martılara simit attığınız veya yaz tatillerinde sularına daldığınız Marmara Denizi, sadece iki kıtayı birbirine bağlayan stratejik bir su yolu değil; aynı zamanda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzölçümüyle "Dünyanın En Küçük Denizi" unvanının da resmi sahibi!
Karadeniz'i Ege ve Akdeniz'e bağlayan bu stratejik geçiş noktası, dünyadaki diğer devasa denizlerden çok daha özel bir konuma sahip. Çünkü Marmara, okyanuslara doğrudan kıyısı olmayan, sadece İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla "nefes alan" ve kıyılarının tamamı tek bir ülkenin (Türkiye'nin) sınırları içinde yer alan nadir bir "iç deniz".
Dar alanı, yaklaşık 1300 metreyi bulan şaşırtıcı derinliği ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran muazzam konumuyla Marmara Denizi, boyundan çok daha büyük bir jeopolitik ve tarihi öneme sahip. Yani her sabah işe giderken seyrettiğiniz o gri-mavi sular, aslında dünya coğrafyasının en eşsiz ve "en küçük" doğa harikalarından biri.
Marmara küçükse, en küçük okyanus hangisi? Cevap: Arktik (Kuzey Buz Denizi). 14 milyon kilometrekare ile Pasifik'ten 11 kat küçük olan bu devasa buz kütlesi, Marmara'nın yanında hala bir dev gibi kalıyor.
Marmara Denizi sadece boyutuyla değil, hidrografik yapısıyla da eşsiz. Üstte Karadeniz'in az tuzlu suyu, altta Ege'nin çok tuzlu suyu... Bu iki katmanlı yapı, Marmara'yı dünyanın en karmaşık su laboratuvarlarından biri yapıyor.