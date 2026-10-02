Rekor Türkiye’de! Dünyanın en küçük denizi bizim ülkemizde saklı

Dar alanı, yaklaşık 1300 metreyi bulan şaşırtıcı derinliği ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran muazzam konumuyla Marmara Denizi, boyundan çok daha büyük bir jeopolitik ve tarihi öneme sahip. Yani her sabah işe giderken seyrettiğiniz o gri-mavi sular, aslında dünya coğrafyasının en eşsiz ve "en küçük" doğa harikalarından biri.