Rekortmen kadınlar dünyaya açılıyor

Coğrafi işaretli iğne oyasıyla ünlü Balıkesir'in Gönen ilçesindeki oya ustası kadınlar, 2017'de üretimdeki güçlerini birleştirmek için Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Bu süreçte 20 oya ustası kadın, 4 ayda bir milyondan fazla ilmek atarak geleneksel iğne oyası ile şehrin simgelerinden olan bir şeftali ağacı yaptı. Bu "oyalı şeftali" ise "Dünyanın En Büyük Dantel Heykeli" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Üretimlerini kooperatif çatısı altında sürdüren iğne oyası ustalarının, günümüz kadınlarının zevkle kullanacakları giyim ve aksesuvarlar üretmeye başladığı kooperatif, 5. yılında, Türkiye'nin en başarılı 10 marka kooperatifinden biri oldu. Kendilerine ait gönenkadin.com sitesinde, çevrimiçi pazar yerlerinde ve turistik bölgelerdeki mağazalarda satılan ürünleri büyük ilgi gören kadınlar, iğne oyasının çağa uyarlanmasının yöntemlerinin tartışıldığı ilk Ulusal Oya Çalıştayı'nı düzenledi.BU yıl hedefi daha da büyüten kadınlar, şimdi de iğne oyasıyla moda dünyasına giriyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafın-tarafından desteklenen projeyle, abiye dan giyimde modacı Oktay Seven'in, gelinlikte ise gelinlik tasarım-tasarımcısı Dilek Özdemir'in desteğini cısı alan kadınlar, iğne oyası tema-temalı koleksiyon için Halk Eğitimi lı Merkezi bünyesinde atölye oluş-oluşturup tasarlanan kreasyonların turup iğne oyalı parçalarını üret-üretmeye başladı. Bu kapsam-meye kapsamda, iğne oyası ustaları ve da, modacıları bir araya geti-getiren ikinci çalıştay, geçtiği-ren geçtiğimiz günlerde yapılırken, miz koleksiyon, Gönen'in düş-düşman işgalinden kurtulduğu man 6 Eylül'deki defileyle tanı-tanıtılacak.KOOPERATIF Başkanı Hüsniye Tanrıverdi: "İğne oyası yaşadığımız topraklar-topraklarda nesilden nesile devredilen da en değerli miras. Gönen'de, hemen her evde iğne oyası bilen en az bir kadın vardır."Kooperatif Genel Müdürü Recai Tekin: "İğne oyasının vurgulandığı, kaliteli mal-malzemeler ve el işçiliği içe-zemeler içeren, kadınlarımızın gündelik ren, hayatta da cemiyet içerisin-içerisinde severek taşıyacakları bir de koleksiyon oluşturuyoruz."Banu Biray: "Herkesin çok sevdiği doğal taşları oyala-oyalayıp ilgiyi daha da artırdık. İğne yıp oyası büyük emek istiyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da emek sömürüsü çok fazla. Bunun önüne geçebilmek için kooperatifi kurduk."Fikriye Mert: "Sarı bezginli- bezginliği, kırmızı canlılığı, mavi huzu-ği, huzuru, yeşil ise umut ve isteği ifade ru, eder. Motiflerin de Kol Kola Kızlar, Saray Süpürgesi, Kabak Çiçeği, Küpe Çiçeği, Sinek Kanadı gibi isimleri vardır."Şenol Şennur Biçer: "Eşim varlıklıydı ama iflas etti. Büyük sıkıntılar yaşadık. Takı oyala-oyalamayı öğrendim. Kimseye muh- mayı muhtaç olmadan ailemin yanında taç oldum."