Rektör Prof. Dr. Özkan: "15 dakikada hastaneyi tahliye ettik"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 26 Mart günü 11.54'te meydana gelen yangının ardından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan yangın sonrası acil servis bölümünü ziyaret etti. Rektör Özkan ardından hastanede acil servis hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kurulan çadır alanda hekimlerle ve hastalarla da bir araya geldi.

DÜZENLİ TATBİKATLARIN FAYDASI GÖRÜLDÜ

Yangın sırasında güçlü bir koordinasyonla hareket edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, alınan önlemlerin olası büyük bir krizin önüne geçtiğini belirtti. Rektör Özkan, "Yangın, deprem ve sel gibi durumlar büyük facialara yol açabiliyor. Kartalkaya faciasının ardından çalışmalarımızı hızlandırdık. Eski binalarımızı revize edebildiğimiz ölçüde değerlendirdik ve olası acil durumlara hazırlık için bir 'acil masa' ekibi kurduk. Bu ekip ile birlikte acil durum senaryoları üzerinden düzenli tatbikatlar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Yangın sırasında tahliye sürecinin başarıyla tamamlanmasında ekiplerin soğukkanlılığı ve daha önce yapılan tatbikatların önemli rol oynadığını belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Hastane yönetimimiz, personelin görev yerlerini önceden belirleyerek büyük bir kriz anında kimin nerede nasıl davranacağına dair güçlü bir altyapı oluşturdu. Bu sayede herkes yerini ve sorumluluğunu bildiği için tahliye süreci olağanüstü bir düzen içinde ilerledi. Başhekimimiz Prof. Dr. Yıldıray Çete ve Hastane Müdürümüz Hatice Yavuz Yüce başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm yöneticilerimize ve personelimize gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

15 DAKİKADA HASTANEYİ TAHLİYE ETTİK

Yangının ilk dakikalarına dair bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, olayın büyüklüğüne rağmen hızlı ve etkili müdahale sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti. Rektör Özkan, "Yangın çok hızlı ilerleyen bir afet türü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi büyük ve kompleks bir yapıya sahip. Özellikle hava akımının etkisiyle duman hızla yayıldı. Bu durumu önlemek büyük önem taşıyordu. En kritik unsurlardan biri, olay anında biz ekip olarak sürecin başındaydık. Ekibin yönetici ekibin başında olması da tabi hızlı karar almak açısından çok kıymetliydi.Çok hızlı bir şekilde, 15 dakika içinde bütün hastaneyi tahliye ettik.Herkes büyük bir özveriyle görevini yerine getirdi. Herkes canhıraş canını ortaya koyarak hastaları dışarıya çıkardı. Hiç kimsenin canı yanmadan süreci yönetmek büyük bir başarıydı.Önceden yapılan hazırlıkların ve ekibin soğukkanlı yaklaşımının bu başarıda büyük payı oldu." diye konuştu.Kurumsal iş birliğiyle örnek bir koordinasyon sergilendiğinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yangının ilk dakikalarında Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin başta olmak üzere AFAD, itfaiye, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Behzat Özkan ve tüm ilgili kurumlar hızla olay yerine ulaştı. Oluşan güçlü iş birliği sayesinde kriz başarıyla yönetildi. Bu çapta bir tahliye ve müdahalenin 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması, hazırlıklı ve koordineli bir ekibin eseridir." dedi.

YANGIN OLDUĞUNDA AMELİYATLAR DEVAM EDİYORDU

Yangın sırasında ameliyatı devam eden hastaların olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Düşünün, bir yanda ameliyat devam ederken diğer yanda yangın çıkıyor. Bu kritik durumda hocalarımız, asistanlarımız ve tüm personel büyük bir soğukkanlılıkla süreci yönetti. Uygun olan ameliyatları hızla sonlandırdık, diğer hastalarımızı ise hızla farklı bir binaya taşıyıp işlemleri orada tamamladık. Bu insanüstü bir çaba ve ciddi bir organizasyon gerektiriyordu. Eğer bugün hastalarımız hayattaysa, bu özverili ekibimizin gönülden çalışmasının eseridir." ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİS HİZMETİ GEÇİCİ OLARAK ÇADIRLARDA SÜRDÜRÜLÜYOR

Yangın sırasında cam ve duvarların kırılarak duman tahliyesinin sağlandığını aktaran Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu kararların hızlı ve doğru şekilde alınmasının, herhangi bir can kaybının yaşanmadan sürecin atlatılmasında büyük etkisi olduğunu vurguladı.Rektör Özkan, "Şu an maalesef acil servisimiz kullanılamaz durumda. Burası sadece Antalya'nın değil, Akdeniz Bölgesi'nin en kritik ve kapsamlı acil servislerinden biri. Ben bir hekim olarak bunu net şekilde ifade ediyorum: Türkiye'de en farklı ve komplike vakaların geldiği merkezlerden biriyiz. İstanbul'dan dahi hasta kabul eden, birçok vakada son durak olan bir merkeziz. Bu nedenle yaşanan kayıp sadece üniversitemiz için değil, bölge için de büyük bir kayıptır." dedi.Geçici olarak hizmetin çadırlarda sürdürüldüğünü belirten Rektör Özkan, "Şu anda çok acil hastaları kabul edebileceğimiz çadır alanında hizmet veriyoruz. Ancak bu elbette yeterli değil. En kısa sürede yeniden kalıcı acil servisimize kavuşmamız gerekiyor. Bu doğrultuda büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

TATBİKAT TECRÜBESİ KRİTİK ANLARDA AVANTAJ SAĞLADI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, düzenli olarak gerçekleştirilen yangın ve afet tatbikatlarının bu süreçte önemli katkı sağladığını belirterek, "UMKE iş birliğiyle yılda iki kez hem masa başı hem de uygulamalı tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Kısa süre önce yaptığımız yangın tatbikatı sayesinde herkesin görev yeri ve sorumluluğu netti. Bu kazanımlar, yaşanan olayda hızlı ve etkili hareket etmemizi sağladı." dedi.

REKTÖRÜMÜZÜN SAHADAKİ VARLIĞI ÖNEMLİYDİ

Prof. Dr. Çete ayrıca, "Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın olay anında hastanede bizzat bulunması, sürecin hızlı ve etkili yönetilmesinde büyük rol oynadı. UMKE sorumlusu da tahliye sürecimizin ne kadar hızlı ve başarılı olduğunu özellikle vurguladı. Yoğun bakım, ameliyat sonrası bakım ve ileri cerrahi müdahale gerektiren hastaların çok kısa sürede tahliyesi gerçekten örnek bir organizasyondu. Elbette böyle bir olayın hiç yaşanmamasını dilerdik, ancak en azından kimsenin canına bir zarar gelmemesi en büyük tesellimiz oldu." ifadelerini kullandı.