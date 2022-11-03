Rennes – AEK Larnaca canlı izle ekranı! 3 Kasım 2022 Exxen Tv Rennes – AEK Larnaca maçı canlı yayın izle

Rennes – AEK Larnaca maçı canlı yayın ile bu akşam Exxen'de olacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu platform üzerinden yayınlandığı bilinirken bu maç aynı zamanda Fenerbahçe'nin grubunda lider çıkabilmesi adına da büyük önem taşıyor. Futbolseverler Rennes – AEK Larnaca canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Rennes – AEK Larnaca maçı canlı yayın ve tüm detaylar.
RENNES - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes - AEK Larnaca maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
EXXEN CANLI MAÇ İZLE!
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak.Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil…
Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak.
TRAFİK RAHATLAYACAK
Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek.
PEKİ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak.
FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?
Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.