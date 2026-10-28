Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı!

TUTUKLANDI

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Ferdi Çıbuk, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör