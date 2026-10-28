Haberler Yaşam Haberleri Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:39

Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ortaokul öğretmeni Ferdi Çıbuk tutuklandı. "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında değerlendirilen paylaşımları tespit edilen 48 yaşındaki resim öğretmeninin evinde arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı!
  • ABONE OL

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya platformları üzerinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sırasında, "BARYEK" kullanıcı adıyla Instagram üzerinden herkese açık olarak yapılan bir paylaşımın suç unsuru içerdiği değerlendirildi.Söz konusu paylaşımın, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarını oluşturabileceği kanaatine varılması üzerine durum nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA OPERASYON BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı gerçekleştiren sosyal medya hesabının, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Ferdi Çıbuk'a ait olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Ferdi Çıbuk, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BALIKESİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA