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Giriş Tarihi: 30.09.2026 04:00

Resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 gözaltı

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

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AA
Resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 gözaltı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Gaziantep ve Aydın'da düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#GAZİANTEP
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Resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 gözaltı
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