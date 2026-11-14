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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:30

Resmi evrakta sahtecilik yapan şebeke çökertildi

Karabük’te faaliyet gösteren bir şirketin sahibi A.Ş. yanında uzun yıllardır çalışan personeli B.A’nın şirket çeklerini izinsiz aldığı iddiasıyla savcılığa baş vurması ile ortaya çıkan soruşturmada 23 kişi gözetim altına alınırken, soruşturma sonunda 11 kişi mahkemeye sevk edildi.

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Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Resmi evrakta sahtecilik yapan şebeke çökertildi
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Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın sahibi A.Ş. uzun yıllardır yanında muhasebe sorumlusu olarak çalışan B.A'nın şirkete ait çekleri izinsiz olarak kullandığı konusunda Emniyete ihbarda bulundu. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 45 personel ile gerçekleştirilen Karabük ili dahil Bartın, Ankara ve İstanbul illerinde ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında muhasebe sorumlusunun 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediğini ve bu çekleri anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğunu belirledi. Elde edilen haksız kazancın farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şüpheliler arasında paylaştırıldığı öne sürüldü. Şüpheliler arasındaki yazışma ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenilirken, mali incelemelerde ilk etapta yaklaşık 55 milyon TL'ye yakın bir para trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında firmaların toplamda 55 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı. 11 şüpheli yapılan kontrollerden sonra Mahkemeye sevk edildi.

#KARABÜK
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Resmi evrakta sahtecilik yapan şebeke çökertildi
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