Resmi Gazete 20 Ekim 2026: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, bürokrasideki yeni görevlendirmeleri ve görevinden alınan isimleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yapılan atama ile Gelir İdaresi Başkanlığındaki değişiklikler öne çıkarken farklı bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

20 EKİM 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın getirildi.