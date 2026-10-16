Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığında görev değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı. Bu göreve Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne atamalar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Suat Faruk Giray getirildi.