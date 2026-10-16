Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?
Giriş Tarihi: 16.10.2026 00:47 Son Güncelleme: 16.10.2026 01:09

Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararların ardından vatandaşlar, bugünkü Resmî Gazete kararlarını araştırmaya başladı. Peki, 16 Ekim Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı, kimler atandı ve hangi görev değişiklikleri yapıldı? İşte günün kararları ve ayrıntılar.

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Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?
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Resmî Gazete'nin 16 Ekim 2026 Cuma tarihli sayısında yer alan kararlar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, kamu kurumlarındaki değişiklikleri gündeme taşıdı. İşte bugünkü Resmî Gazete kararları.

Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

SGK ve Dışişleri Bakanlığında atama kararları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığında görev değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı. Bu göreve Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne atamalar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Suat Faruk Giray getirildi.

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Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Millî Savunma Bakanlığında yeni atama

Millî Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Et ve Süt Kurumunda görev değişiklikleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı. Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın getirildi.

Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde bölge müdürü atamaları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

Ticaret Bakanlığında iki genel müdür yardımcısı atandı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu atandı. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

Resmî Gazete’de yeni atama kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne atamalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atandı. Kurumun açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay getirildi.

KVKK'nin iki yeni üyesi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boş bulunan iki üyelik için seçim yapıldı. AK Parti'nin adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay'ın kurul üyeliklerine seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

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