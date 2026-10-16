Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları! 16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı. Bu göreve Pervin Oymak atandı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Suat Faruk Giray getirildi.
Millî Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı. Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın getirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu atandı. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atandı. Kurumun açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay getirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boş bulunan iki üyelik için seçim yapıldı. AK Parti'nin adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay'ın kurul üyeliklerine seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
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