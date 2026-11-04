Haberler Yaşam Haberleri Resmi programlarda bile görevli gibi yer almışlar! Sahte gazetecilerin gerçek kimlikleri deşifre oldu: Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:05 Son Güncelleme: 04.11.2026 12:12

Resmi programlarda bile görevli gibi yer almışlar! Sahte gazetecilerin gerçek kimlikleri deşifre oldu: Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu!

İzmir'de sosyal medyada polis ve gazeteci kılığına girerek kamuoyunu yanıltan şüphelilerin yöntemi deşifre oldu. Resmi programlara polis yeleği görünümlü kıyafetlerle katılan, sahte basın kartları hazırlayan ve silah teşhir eden şüphelilere yönelik soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı. Ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Resmi programlarda bile görevli gibi yer almışlar! Sahte gazetecilerin gerçek kimlikleri deşifre oldu: Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu!
  • ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak operasyonuyla, sosyal medyada polis ve gazeteci rolüne bürünen A.U.Ş. isimli şüpheli yakalanmış ve tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında ise 2 Kasım günü aynı suçtan F.K. ve S.C. adlı 2 şüpheli daha gözaltına alınarak 3 Kasım 'da tutuklandı.



RESMİ PROGRAMLARDA GÖREVLİ GİBİ YER ALMIŞLAR

Operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı artarken, şüphelilerin kamuoyunu yanıltmak için izledikleri şaşırtıcı yöntemler de deşifre edildi. Resmi programlarda, polis yeleği görünümüne sahip yeleklerin sırt ve göğüs kısımlarına 'basın' ibaresi yazdırarak boy gösterdikleri, kendi tasarımları olan sahte basın kartlarıyla kendilerini gazeteci, yelekler ve kıyafetlerle ise polis gibi tanıttıkları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA SİLAH PAYLAŞIMI

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlar ve kamu görevinin usulsüz üstlenilmesine yönelik eylemleri dolayısıyla haklarında Cumhurbaşkanına Hakaret, Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma, Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi, Özel Belgede Sahtecilik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Resmi programlarda bile görevli gibi yer almışlar! Sahte gazetecilerin gerçek kimlikleri deşifre oldu: Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA