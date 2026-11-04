Resmi programlarda bile görevli gibi yer almışlar! Sahte gazetecilerin gerçek kimlikleri deşifre oldu: Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu!





RESMİ PROGRAMLARDA GÖREVLİ GİBİ YER ALMIŞLAR



Operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı artarken, şüphelilerin kamuoyunu yanıltmak için izledikleri şaşırtıcı yöntemler de deşifre edildi. Resmi programlarda, polis yeleği görünümüne sahip yeleklerin sırt ve göğüs kısımlarına 'basın' ibaresi yazdırarak boy gösterdikleri, kendi tasarımları olan sahte basın kartlarıyla kendilerini gazeteci, yelekler ve kıyafetlerle ise polis gibi tanıttıkları ortaya çıktı.