RESMİ TATİL TAKVİMİ 2023! Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihlerin takvimdeki yeri!

Hafta içine denk gelen resmi tatiller 2023 öncesi merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerin ise hangileri hafta içine denk geliyor dersiniz? İşte resmi tatil takvimi ve o tarihlerin takvimdeki yeri.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar