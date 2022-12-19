RESMİ TATİL TAKVİMİ 2023! Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihlerin takvimdeki yeri!

Hafta içine denk gelen resmi tatiller 2023 öncesi merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerin ise hangileri hafta içine denk geliyor dersiniz? İşte resmi tatil takvimi ve o tarihlerin takvimdeki yeri.