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Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:44

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2023! Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihlerin takvimdeki yeri!

Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala binlerce vatandaş 2023 resmi tatil takvimini merak ediyor. Özellikle öğrenci ve çalışanlar bu tarihlerin önümüzdeki yıl hangi günlere denk geldiğiyle ilgileniyor. Hafta içine denk gelen özel günler okullar, kamu ve özel sektörde tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda ise “2023 Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 resmi tatil takvimi ve detaylar.

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2023! Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihlerin takvimdeki yeri!

Hafta içine denk gelen resmi tatiller 2023 öncesi merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerin ise hangileri hafta içine denk geliyor dersiniz? İşte resmi tatil takvimi ve o tarihlerin takvimdeki yeri.

8 Temmuz yarın resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

8 Temmuz yarın resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü?

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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RESMİ TATİL TAKVİMİ 2023! Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihlerin takvimdeki yeri!
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