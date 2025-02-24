Restoranda dehşet

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoran, eski ortaklar arasındaki hesaplaşmaya sahne oldu. Resul Türk, işyeri sahibi Mehmet Günaydın'ı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından içeridekileri rehin alan saldırgan, bir süre sonra rehineleri serbest bırakmasına rağmen silahı başına dayayarak direnmeye devam etti. Müzakereci aracılığıyla teslim olan şüpheli Resul Türk gözaltına alındı.Olay, Gebze Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Resul Türk ile restoran sahibi Mehmet Günaydın arasında bir yıldır süren alacak meselesi nedeniyle husumet vardı. Restorana elinde silahla giren Türk, içeridekileri tehdit ederek rehin aldı. Ardından Günaydın'a silahla ateş eden saldırgan, ağır yaraladığı eski ortağını içeride tutmaya devam etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, ağır yaralı olan Günaydın'ı sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddederek içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Özel harekât polislerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda saldırgan, Günaydın'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Rehineleri serbest bırakmasına rağmen elindeki silahla direnen Resul Türk, bir süre sonra silahı başına dayayarak beklemeye başladı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine, özel harekât polisleri operasyon düzenledi ve saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, cinayetin eski ortaklar arasında uzun süredir devam eden alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.