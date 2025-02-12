Restore edilen İmrahor Camisi bugün açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi, bugün ibadete ve ziyarete açılıyor. Caminin restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülerek İstanbul Valiliğinin sponsorluğuyla tamamlandı. Üsküdar Salacak'ta, Doğancılar Caddesi ile Öğdül Sokağı'nın kesişiminde bulunan İmrahor Camisi, 1597 yılında Sadrazam Cağalazade Sinan Paşa'nın mirahuru El-Hac Mehmed Ağa tarafından yaptırıldı. Daha önce 1898 yılında onarılan cami, 1941 yılında oldukça harap durumda iken 1966 yılında tekrar restorasyon geçirdi. Kagir bir yapı olup duvarlarına kesme taş görünümü verilen cami, kare planlı olmakla birlikte çatısı ahşap ve minberi mermer, mihrabı mermer kaplamadır. Caminin avlusunda ayrıca Başkadın Çeşmesi, İbrahim Paşa Su Terazisi ve sadaka taşı bulunuyor.