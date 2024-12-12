Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 11 Aralık 2024 listesi: Dün gece Total ve AB'de en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 07:49 Son Güncelleme: 12.12.2024 07:49

Reyting sonuçları 11 Aralık 2024 listesi: Dün gece Total ve AB'de en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicilerle buluştu. Annem Ankara, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelirken, TRT 1'de Fenerbahçe - Athletic Bilbao karşılaşması canlı olarak yayınlandı. Peki, dün gece reyting sonuçları sıralamasında zirveye hangi program yerleşti? İşte, 11 Aralık reyting sonuçları ve programların izlenme oranlarına dair detaylar...

Reyting sonuçları 11 Aralık 2024 listesi: Dün gece Total ve AB’de en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, televizyon ekranları izleyicilere heyecan ve keyif dolu bir gece sundu. Annem Ankara, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri heyecanla takip edilirken, MasterChef Türkiye'de ise nefes kesen bir rekabet yaşandı. Peki, dün akşamın reytinglerde zirveye çıkan yapımı hangisi oldu? İşte, 11 Aralık Çarşamba gecesinin reyting sonuçları ve detayları...

11 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

11 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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Reyting sonuçları 11 Aralık 2024 listesi: Dün gece Total ve AB'de en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
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