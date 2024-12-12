Reyting sonuçları 11 Aralık 2024 listesi: Dün gece Total ve AB’de en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, televizyon ekranları izleyicilere heyecan ve keyif dolu bir gece sundu. Annem Ankara, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri heyecanla takip edilirken, MasterChef Türkiye'de ise nefes kesen bir rekabet yaşandı. Peki, dün akşamın reytinglerde zirveye çıkan yapımı hangisi oldu? İşte, 11 Aralık Çarşamba gecesinin reyting sonuçları ve detayları...