Reyting sonuçları 15 Nisan Pazartesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 15 Nisan 2024 Pazartesi Total ve AB'de takip ediliyor. Listenin ilk üç yapımı başta olmak üzere dizilerin ve programların ne kadar izlendiği oldukça önemli. Birçok dizinin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da takip edilenler arasında. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?
REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 15 NİSAN 2024
15 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
İşte, geçen haftanın sonuçları: