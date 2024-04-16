Reyting sonuçları 15 Nisan Pazartesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 15 Nisan 2024 Pazartesi Total ve AB'de takip ediliyor. Listenin ilk üç yapımı başta olmak üzere dizilerin ve programların ne kadar izlendiği oldukça önemli. Birçok dizinin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da takip edilenler arasında. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?