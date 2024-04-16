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Giriş Tarihi: 16.4.2024 06:46

Reyting sonuçları 15 Nisan Pazartesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 15 Nisan pazartesi tablosunda izlenme oranları kontrol ediliyor. Özellikle dizilerin devamlılığı noktasında önemli olan liste her gün sabah saatlerinde izleyiciler ve medya ile buluşuyor. Dün akşam Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Şimdi gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 15 Nisan Pazartesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 15 Nisan 2024 Pazartesi Total ve AB'de takip ediliyor. Listenin ilk üç yapımı başta olmak üzere dizilerin ve programların ne kadar izlendiği oldukça önemli. Birçok dizinin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da takip edilenler arasında. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 15 NİSAN 2024

15 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

8 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Çağrı yer aldı.

AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Çağrı yer aldı.

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Reyting sonuçları 15 Nisan Pazartesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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