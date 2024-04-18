Reyting sonuçları 17 Nisan Çarşamba tablosu! Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…