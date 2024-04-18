Reyting sonuçları 17 Nisan Çarşamba tablosu! Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 17 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…
17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Show TV'de Sandık Kokusu, TRT1'de Bir Sevdadır, ATV'de Kuruluş Osman ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu.
Peki, dün gece en çok hangi yapım izlendi?
İşte detaylar...
DÜN GECENİN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!
Dünün reyting sonuçları ile Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranı belli oluyor.
17 Nisan Çarşamba gününe ait yapımların reyting sonuçları sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (10 NİSAN 2024)
10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle;
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Bayramlık filmi yer aldı.
AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Atletico Madrid Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Bayramlık filmi yer aldı.