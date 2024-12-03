Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

2 Aralık 2024 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. İzleyiciler, "Uzak Şehir", "Kalpazan" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra MasterChef Türkiye'nin rekabet dolu anlarını ilgiyle takip etti. Reytinglerde büyük bir çekişmeye sahne olan gecede hangi yapım birinci olduğu ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde yerini aldı. Peki, 2 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin reyting sıralaması...