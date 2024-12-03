Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

2 Aralık 2024 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. İzleyiciler, "Uzak Şehir", "Kalpazan" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra MasterChef Türkiye'nin rekabet dolu anlarını ilgiyle takip etti. Reytinglerde büyük bir çekişmeye sahne olan gecede hangi yapım birinci olduğu ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde yerini aldı. Peki, 2 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin reyting sıralaması...
2 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.
2 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.