Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
Giriş Tarihi: 3.12.2024 06:32

Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

Televizyon ekranları 25 Kasım Pazartesi günü birbirinden farklı yapımlarla doluydu. İzleyiciler, "Uzak Şehir", "Kalpazan" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin yeni bölümlerine büyük ilgi gösterirken sinema tutkunları ise "G.I. Joe: Snake Eyes" ve "Bloodshot: Durdurulamaz Güç" filmleriyle ekran başına kilitlendi. Peki, bu iddialı yapımlar arasından hangisi reytinglerde zirveye çıktı? İşte, 2 Aralık 2024 reyting sonuçları, izlenme oranları ve geceye damga vuran programlar...

Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

2 Aralık 2024 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruktaydı. İzleyiciler, "Uzak Şehir", "Kalpazan" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra MasterChef Türkiye'nin rekabet dolu anlarını ilgiyle takip etti. Reytinglerde büyük bir çekişmeye sahne olan gecede hangi yapım birinci olduğu ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde yerini aldı. Peki, 2 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin reyting sıralaması...

2 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

2 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları 2 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA