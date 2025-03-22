Reyting Sonuçları 21 Mart 2025 listesi: Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

21 Mart Cuma günü ekrana gelen diziler ve programlar reyting yarışında büyük çekişme yaşadı. Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımlar yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 21 Mart 2025 reyting sonuçları…
21 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.
21 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.