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Giriş Tarihi: 22.3.2025 09:48

Reyting Sonuçları 21 Mart 2025 listesi: Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

21 Mart 2025 Cuma günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları büyük merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında, birbirinden iddialı diziler ve programlar kıyasıya rekabet etti. Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Peki, Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 21 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi ve gecenin en çok izlenen programları...

Reyting Sonuçları 21 Mart 2025 listesi: Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu?

21 Mart Cuma günü ekrana gelen diziler ve programlar reyting yarışında büyük çekişme yaşadı. Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımlar yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 21 Mart 2025 reyting sonuçları…

21 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

21 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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Reyting Sonuçları 21 Mart 2025 listesi: Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu?
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