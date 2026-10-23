Reyting sonuçları 22 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

22 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin ve programların izlenme oranlarını gösteren resmi sıralama henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları genel olarak her sabah saat 10.00 ile 10.30 arasında paylaşılıyor.

İşte, geçtiğimiz haftanın sıralaması: