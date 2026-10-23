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Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:40

Reyting sonuçları 22 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

22 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen dizilerin izlenme payları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk gibi iddialı yapımların yarıştığı gecede Total ve AB grubu verileri heyecanla takip ediliyor. Reyting sonuçları tablosu ve günün birincisi medya takipçilerinin gündeminde.

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Reyting sonuçları 22 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...
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Perşembe gününün zirve adayları arasında yer alan Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin yapımlarının hangisinin öne geçtiği araştırılıyor. İzleyiciler sabah saatlerinden itibaren izlenme verilerini sorgularken günün en çok izlenen programları araştırılıyor.

22 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin ve programların izlenme oranlarını gösteren resmi sıralama henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları genel olarak her sabah saat 10.00 ile 10.30 arasında paylaşılıyor.

İşte, geçtiğimiz haftanın sıralaması:

15 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. HOFFENHEIM-BESIKTAS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI

2. KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI

3. MUGE ANLI ILE TATLI SERT

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AB

1. HOFFENHEIM-BESIKTAS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI

2. KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI

3. SEVDIGIM SENSIN

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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