Reyting sonuçları 22 Ekim 2026 açıklandı mı? Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk...

Perşembe gününün zirve adayları arasında yer alan Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin yapımlarının hangisinin öne geçtiği araştırılıyor. İzleyiciler sabah saatlerinden itibaren izlenme verilerini sorgularken günün en çok izlenen programları araştırılıyor.
22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin ve programların izlenme oranlarını gösteren resmi sıralama henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları genel olarak her sabah saat 10.00 ile 10.30 arasında paylaşılıyor.
İşte, geçtiğimiz haftanın sıralaması: