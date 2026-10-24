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Giriş Tarihi: 24.10.2026 06:39

Reyting sonuçları 23 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listeleri takip ediliyor

23 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanan iddialı diziler ve programların ardından gözler reyting sonuçları listesine çevrildi. Taşacak Bu Deniz gibi dizilerin yanı sıra pek çok yarışma programı da listelerde yerini alıyor. Bu noktada Total ve AB grubunun birincisi merak ediliyor. Sıralama geçtiğimiz haftanın tablosu ile karşılaştırılıyor.

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Reyting sonuçları 23 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listeleri takip ediliyor
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Televizyon kanallarında Cuma gecesi yaşanan reyting yarışı, izleyiciler tarafından yakından inceleniyor. 23 Ekim tarihli yayın akışında yer alan yapımların izlenme oranları ve pazar payları sabah saatleri itibarıyla araştırma konusu oldu. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanan içeriklerin sıralaması günün en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor.

23 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cuma gecesi ekrana gelen iddialı projelerin ardından izleyiciler ve medya sektörü temsilcileri 23 Ekim 2026 reyting sonuçları için odaklandı. Reyting verileri, genellikle sabah saat 10:00 ile 10:30 arasında kamuoyuna sunuluyor. Henüz resmi listeler açıklanmış değil.

İşte, geçtiğimiz haftanın sıralaması:

16 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. Taşacak Bu Deniz
2. Kızılcık Şerbeti
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert

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AB

1. Taşacak Bu Deniz
2. Kızılcık Şerbeti
3. Taşacak Bu Deniz Özet

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Reyting sonuçları 23 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listeleri takip ediliyor
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