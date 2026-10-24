Reyting sonuçları 23 Ekim 2026 açıklandı mı? Total ve AB listeleri takip ediliyor

Televizyon kanallarında Cuma gecesi yaşanan reyting yarışı, izleyiciler tarafından yakından inceleniyor. 23 Ekim tarihli yayın akışında yer alan yapımların izlenme oranları ve pazar payları sabah saatleri itibarıyla araştırma konusu oldu. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanan içeriklerin sıralaması günün en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor.