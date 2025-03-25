Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 24 Mart Pazartesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor... Dün gece reyting sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 25.3.2025 06:26

Reyting sonuçları 24 Mart Pazartesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor... Dün gece reyting sıralaması nasıl şekillendi?

24 Mart 2025 Pazartesi akşamı, televizyon kanallarında izleyicilerle buluşan çeşitli diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir" ve TRT 1'in tarihi yapımı "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TV8'de "Survivor All Star-Gönüllüler" eleme gecesiyle izleyicileri ekran başına topladı. Peki, Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 24 Mart 2025 reyting sıralaması hakkında detaylar.

Reyting sonuçları 24 Mart Pazartesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor... Dün gece reyting sıralaması nasıl şekillendi?

Dün gece televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT 1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", TV8'de ise "Survivor All Star-Gönüllüler" eleme heyecanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, Total ve AB reyting sıralamalarında hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak ediyor. Peki, 24 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, detaylar...

24 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

24 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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Reyting sonuçları 24 Mart Pazartesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor... Dün gece reyting sıralaması nasıl şekillendi?
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