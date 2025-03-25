Reyting sonuçları 24 Mart Pazartesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi, Survivor... Dün gece reyting sıralaması nasıl şekillendi?

Dün gece televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT 1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", TV8'de ise "Survivor All Star-Gönüllüler" eleme heyecanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, Total ve AB reyting sıralamalarında hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak ediyor. Peki, 24 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, detaylar...