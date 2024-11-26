Reyting sonuçları 25 Kasım 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

25 Kasım 2024 Pazartesi akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımlarla izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sundu. Uzak Şehir, Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri izleyicileri ekran başına topladı. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, dün akşam birinci olan yapım ve gecenin reyting sıralaması...