Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 25 Kasım 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 07:14 Son Güncelleme: 26.11.2024 07:15

Reyting sonuçları 25 Kasım 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

Dün televizyon ekranları birçok dizi, film, haber bülteni ve yarışma programına ev sahipliği yaptı. İzleyiciler, Uzak Şehir, Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümlerini izlerken, Üç Silahşörler ve Özgürlük Savaşçısı filmlerini de ilgiyle takip etti. Peki, bu yapımlar arasında hangisi reytinglerde zirveye çıktı? İşte, 25 Kasım 2024 reyting sonuçları ve izlenme oranları..

Reyting sonuçları 25 Kasım 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

25 Kasım 2024 Pazartesi akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımlarla izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sundu. Uzak Şehir, Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri izleyicileri ekran başına topladı. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, dün akşam birinci olan yapım ve gecenin reyting sıralaması...

25 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

25 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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Reyting sonuçları 25 Kasım 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
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