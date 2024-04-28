Reyting sonuçları 27 Nisan 2024 burada! İşte Total ve AB’de en çok tercih edilen yapımlar...

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile ve Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 27 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…