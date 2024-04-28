Reyting sonuçları 27 Nisan 2024 burada! İşte Total ve AB’de en çok tercih edilen yapımlar...

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile ve Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 27 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…
27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam Star TV'de yabancı sinema, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu.
Peki, dün gece en çok hangi yapım izlendi?
İşte detaylar...
27 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dünün reyting sonuçları ile BÜç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranı belli oluyor.
Düne ait yapıların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (20 NİSAN 2024)
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.