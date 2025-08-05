Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025 açıklandı mı? Total ve AB listelerine dünün reyting sıralaması ve birincisi sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 5.8.2025 06:36

Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025 açıklandı mı? Total ve AB listelerine dünün reyting sıralaması ve birincisi sorgulanıyor

4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları radara girdi. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen diziler, yarışmalar ve haber bültenleri sıralanıyor. Dün akşam hangi yapım birinci oldu televizyon izleyicisinin gündeminde. Yeni sezon öncesi tablolarda takip sürüyor. İşte 4 Ağustos Pazartesi gününe ait güncel reyting sıralaması hakkında merak edilenler...

Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025 açıklandı mı? Total ve AB listelerine dünün reyting sıralaması ve birincisi sorgulanıyor

4 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri reyting mücadelesinde karşı karşıya geldi. Reyting sonuçları medya takipçilerinin ilgisini çekiyor. Total, AB ve ABC1 sıralamaları, hem yapımcılar hem de izleyiciler tarafından merakla inceleniyor. Peki dün akşam hangi yapım zirvede yer aldı, hangileri ilk 3'e girmeyi başardı?

REYTİNG SONUÇLARI 4 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

4 Ağustos Pazartesi gününe ait Total ve AB verileriyle oluşan reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

28 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. MasterChef Türkiye

2. Aile Saadeti

3. Ana Haber Bülteni

AB

1. MasterChef Türkiye

2. Aile Saadeti

3. Ana Haber Bülteni

ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025 açıklandı mı? Total ve AB listelerine dünün reyting sıralaması ve birincisi sorgulanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz