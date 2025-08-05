Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025 açıklandı mı? Total ve AB listelerine dünün reyting sıralaması ve birincisi sorgulanıyor

4 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri reyting mücadelesinde karşı karşıya geldi. Reyting sonuçları medya takipçilerinin ilgisini çekiyor. Total, AB ve ABC1 sıralamaları, hem yapımcılar hem de izleyiciler tarafından merakla inceleniyor. Peki dün akşam hangi yapım zirvede yer aldı, hangileri ilk 3'e girmeyi başardı?