Reyting sonuçları 8 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

8 Aralık 2024 Pazar akşamı televizyon ekranları izleyicilere keyif dolu bir gece yaşattı. "Deha", "Teşkilat", "Kim Milyoner Olmak İster?", "MasterChef" ve "50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni" büyük ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer aldı. Reyting listelerinde kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bu özel gecede, hangi programın birinciliği elde ettiği merak konusu oldu. Peki, 8 Aralık reyting birincisi kim oldu? İşte, dün geceye damga vuran yapımlar ve reyting sıralamaları…