Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 8 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
Giriş Tarihi: 9.12.2024 06:24

Reyting sonuçları 8 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

8 Aralık Pazar akşamı televizyon ekranları izleyicilere dolu dolu bir akşam sundu. İzleyiciler, birbirinden farklı türlerdeki yapımları heyecanla takip etti. "Deha", "Teşkilat", "Kim Milyoner Olmak İster?" ve "MasterChef" gibi ilgiyle izlenen programlar yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, diğer yanda ise "50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni" de izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, bu iddialı yapımlar arasında reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 8 Aralık 2024 reyting sonuçları, izlenme oranları ve geceye damga vuran programlar...

Reyting sonuçları 8 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...

8 Aralık 2024 Pazar akşamı televizyon ekranları izleyicilere keyif dolu bir gece yaşattı. "Deha", "Teşkilat", "Kim Milyoner Olmak İster?", "MasterChef" ve "50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni" büyük ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer aldı. Reyting listelerinde kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bu özel gecede, hangi programın birinciliği elde ettiği merak konusu oldu. Peki, 8 Aralık reyting birincisi kim oldu? İşte, dün geceye damga vuran yapımlar ve reyting sıralamaları…

8 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

8 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz belli olmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

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Reyting sonuçları 8 Aralık 2024! Dün gece en çok hangi yapım izlendi? Gecenin reyting birincisi...
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