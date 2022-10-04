Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları 3 Ekim 2022 verileri televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. AB, TOTAL ve ABC ölçümleri şeklinde ortaya çıkan reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım ile genel sıralama belli olacak. İşte reyting sonuçları 3 Ekim 2022.