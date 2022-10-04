Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları 3 Ekim 2022 verileri televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. AB, TOTAL ve ABC ölçümleri şeklinde ortaya çıkan reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım ile genel sıralama belli olacak. İşte reyting sonuçları 3 Ekim 2022.
REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM 2022
3 Ekim 2022 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 EKİM
Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları açıklandı! 2 Ekim reyting sıralaması şöyle:
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı" yer aldı.
AB'de 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti yer aldı.