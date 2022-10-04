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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:50

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması nasıl?

Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu reyting sonuçları bekleniyor. 3 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen dizi ve filmler arasında sıralama ile birlikte birinci olan yapım da belli olacak. Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları 3 Ekim 2022 verileri televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. AB, TOTAL ve ABC ölçümleri şeklinde ortaya çıkan reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım ile genel sıralama belli olacak. İşte reyting sonuçları 3 Ekim 2022.

REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM 2022

3 Ekim 2022 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 EKİM

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları açıklandı! 2 Ekim reyting sıralaması şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2022 Reyting sonuçları sıralaması nasıl?
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