Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 21 Ekim 2026 Total, AB ve ABC sonucu

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan yapımların reyting yarışı sona erdi. Diziler ve eğlence programları arasındaki rekabetin ardından gözler 21 Ekim 2026 tarihli reyting listelerine çevrildi. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralama, yapımların izlenme performansını ortaya koyarken gecenin en çok izlenen programı da merak konusu oldu.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21/10/2026 Çarşamba günü Reyting sonuçları

TOTAL

1- Galatasaray - Lille maçı

2-Yeraltı

3-Sevdan Bir Ateş