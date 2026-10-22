Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 21 Ekim 2026 Total, AB ve ABC sonucu
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:00 Son Güncelleme: 22.10.2026 11:01

Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 21 Ekim 2026 Total, AB ve ABC sonucu

21 Ekim 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bir önceki akşam ekrana gelen dizi, yarışma ve programların izlenme oranları araştırılırken Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapım gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 21 Ekim 2026 Total, AB ve ABC sonucu
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Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan yapımların reyting yarışı sona erdi. Diziler ve eğlence programları arasındaki rekabetin ardından gözler 21 Ekim 2026 tarihli reyting listelerine çevrildi. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralama, yapımların izlenme performansını ortaya koyarken gecenin en çok izlenen programı da merak konusu oldu.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21/10/2026 Çarşamba günü Reyting sonuçları

TOTAL

1- Galatasaray - Lille maçı

2-Yeraltı

3-Sevdan Bir Ateş

AB

1- Galatasaray - Lille maçı

2-Yeraltı 5.80

3-Sevdan Bir Ateş

ABC1

1- Galatasaray - Lille maçı

2-Yeraltı

3-Sevdan Bir Ateş

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 21 Ekim 2026 Total, AB ve ABC sonucu
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