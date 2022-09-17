Reyting sonuçları cuma 16 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Cuma 16 Eylül medya gündemindeki yerini aldı. Reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen o liste…
REYTİNG SONUÇLARI CUMA 16 EYLÜL
Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı! 16 Eylül reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.
Geçen haftanın sonuçları için…