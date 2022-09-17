Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları cuma 16 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 07:35

Reyting sonuçları cuma 16 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün de sorgulanmaya başladı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında dizilerin yanı sıra Masterchef gibi programlar da yayındaydı. Reyting birincisi olan yapım gelecek bölümünü garanti altına alırken sezon finalinden dönen yapımlar da yarışa dahil olmaya başladı. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 16 Eylül reyting sonuçları Cuma…

Reyting sonuçları cuma 16 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Cuma 16 Eylül medya gündemindeki yerini aldı. Reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen o liste…

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 16 EYLÜL

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı! 16 Eylül reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

9 EYLÜL CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

2 - Masterchef Türkiye

AB

1 - Masterchef Türkiye

2 - Kasaba Doktoru

ABC

1 - Masterchef Türkiye

2 - Müge Anlı ile Tatlı sert

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Reyting sonuçları cuma 16 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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