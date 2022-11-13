Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri sabah saatlerinden itibaren izleyenler tarafından araştırılmaya başladı. Sevdikleri yapımları reyting sıralaması içinde de takip eden izleyenler Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar için araştırmalarına hız kazandırdı. Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Reyting birincisi Total ve AB listesine göre belli oluyor. İşte, reyting sıralaması tablosu…