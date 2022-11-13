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Giriş Tarihi: 13.11.2022 08:05

Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları listesi Medya gündeminde yerini aldı. Haftanın her cumartesi günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımalar reyting birincisi olmak için yarıştı. Gönül Dağı ve Kardeşlerim yeni bölümleri ile ekranlarda yer alırken dünün reytingleri sorgulanmaya başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, 12 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri sabah saatlerinden itibaren izleyenler tarafından araştırılmaya başladı. Sevdikleri yapımları reyting sıralaması içinde de takip eden izleyenler Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar için araştırmalarına hız kazandırdı. Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Reyting birincisi Total ve AB listesine göre belli oluyor. İşte, reyting sıralaması tablosu…

REYTİNG SONUÇLARI 12 KASIM 2022

Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

REYTİNG SIRALAMASI 5 KASIM 2022

TOTAL

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

AB

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

20+ABC1

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

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Reyting sonuçları cumartesi 12 Kasım 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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