REYTİNG SONUÇLARI DÜNÜN SIRALAMASI - 12 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 12 Aralık 2022 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…
Henüz geçtiğimiz günün reyting sonuçları duyurulmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyleydi;
REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 5 ARALIK
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada "Yasak Elma", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Bir Küçük Gün Işığı" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2.sırada yine TRT1'de ekrana gelen "Japonya- Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.