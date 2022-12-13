Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI DÜNÜN SIRALAMASI - 12 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:56

REYTİNG SONUÇLARI DÜNÜN SIRALAMASI - 12 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her Pazartesi yepyeni bölümleri ile ekranlara gelen dizi ve programlar ilgiyle takip edilirken öte yandan reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. 12 Aralık 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama ile bu noktada medya gündeminin yakın takipçilerinin araştırma konusu haline geliyor. Dünün tv yayın akışındaki birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. İşte geçtiğimiz günün reyting sonuçları sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI DÜNÜN SIRALAMASI - 12 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 12 Aralık 2022 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI 24 KASIM SIRALAMASI: Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Henüz geçtiğimiz günün reyting sonuçları duyurulmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyleydi;

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 5 ARALIK

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada "Yasak Elma", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Bir Küçük Gün Işığı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Güney Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2.sırada yine TRT1'de ekrana gelen "Japonya- Hırvatistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
REYTİNG SONUÇLARI DÜNÜN SIRALAMASI - 12 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA