Reyting sonuçları için geri sayım! 13 Ağustos 2022 Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İzledikleri dizi, film ve programların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen seyirciler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesini merak ediyor. Dün akşam MasterChef Türkiye, Mükemmel Eşleşme, İnanılmaz Örümcek Adam 2, İbo Show, gibi yapımlar reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!