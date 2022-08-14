Reyting sonuçları için geri sayım! 13 Ağustos 2022 Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İzledikleri dizi, film ve programların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen seyirciler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesini merak ediyor. Dün akşam MasterChef Türkiye, Mükemmel Eşleşme, İnanılmaz Örümcek Adam 2, İbo Show, gibi yapımlar reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!
13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
6 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları şöyleydi:
Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği İnanılmaz Örümcek Adam aldı.
AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği İnanılmaz Örümcek Adam, üçüncülüğü Güldür Güldür Show tekrarı aldı.
20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Güldür Güldür Show tekrarı aldı.