''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İzledikleri dizi, film ve programların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen seyirciler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesini merak ediyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Kasaba Doktoru, MasterChef Türkiye, Recep İvedik 2 gibi yapımlar reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!