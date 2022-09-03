Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları için geri sayım! 2 Eylül 2022 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 08:01

Reyting sonuçları için geri sayım! 2 Eylül 2022 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. ‘’Hangi dizi reyting birincisi oldu?’’ sorusu, dizilerin hayranları tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 2 Eylül Cuma akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Kasaba Doktoru, MasterChef Türkiye, Recep İvedik 2 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Eylül 2022 Cuma ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…

Reyting sonuçları için geri sayım! 2 Eylül 2022 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İzledikleri dizi, film ve programların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen seyirciler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesini merak ediyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Kasaba Doktoru, MasterChef Türkiye, Recep İvedik 2 gibi yapımlar reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!

2 EYLÜL 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Eylül Cuma reyting sonuçları şöyle;

2 EYLÜL 2022 CUMA REYTİNGLERDE HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

2 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Ağustos 2022 Cuma reyting sıralaması şöyleydi:

Total ve AB grubunda ilk sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

İlk üçün diğer adımlarında ATV'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

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Reyting sonuçları için geri sayım! 2 Eylül 2022 Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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