Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Her Pazar günü yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımlar reyting sıralaması tablosunda yükselmek için mücadele ediyor. Medyanın en önemli konuları arasında görülen sonuçlar her gün sabah saatlerinde yayımlanıyor. İşte, Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve tüm merak edilenler…