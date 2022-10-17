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Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:53

Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün Medya gündemindeki yerini aldı. Dünün yayın akışında Yargı, Teşkilat, Gül Masalı yeni bölümleri ile yer aldı. Sezon arasından dönen yapımların dahil olmasıyla birlikte tabloda yarış başladı. Reyting sıralaması ile devamlılığını sağlamaya çalışan diziler ve programlar Total ve AB grubunda açıklanan sonuçları kontrol ediyor. Reyting birincisi bir sonraki bölümü garantiliyor. Peki, 16 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Her Pazar günü yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımlar reyting sıralaması tablosunda yükselmek için mücadele ediyor. Medyanın en önemli konuları arasında görülen sonuçlar her gün sabah saatlerinde yayımlanıyor. İşte, Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve tüm merak edilenler…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 16 EKİM

Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama paylaşıldığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

REYTİNG SIRALAMASI 9 EKİM PAZAR

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Masterchef Türkiye

AB

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Yargı özet

ABC

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Masterchef Türkiye

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Reyting sonuçları Pazar 16 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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