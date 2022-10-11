Reyting sonuçları Pazartesi 10 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medyanın en önemli konusu olarak görülen reyting sıralaması 10 Ekim 2022 için araştırılıyor. Geçen haftanın sonuçları ile birlikte değerlendirilen tabloda reyting birincisi olarak yapım sorgulanıyor. İşte, Total ve AB grubunda dünün reytingleri…