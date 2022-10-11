Reyting sonuçları Pazartesi 10 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medyanın en önemli konusu olarak görülen reyting sıralaması 10 Ekim 2022 için araştırılıyor. Geçen haftanın sonuçları ile birlikte değerlendirilen tabloda reyting birincisi olarak yapım sorgulanıyor. İşte, Total ve AB grubunda dünün reytingleri…
REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ (10 EKİM)
10 Ekim 2022 Pazartesi günü için henüz reyting sonuçları belli olmadı. Total ve AB tablosunda açıklanan sonuçlar geldiğinde haberimizde olacak.
Geçen haftanın sonuçları için…
GEÇEN HAFTA REYTİNG SIRALAMASI (3 EKİM 2022)
Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.