Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül sorgulamasıyla araştırılıyor. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen liste…