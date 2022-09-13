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Giriş Tarihi: 13.9.2022 07:39

Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri medya gündeminde yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı gibi diziler yer alırken Masterchef gibi programlar da yayındaydı. Reyting birincisi merakla araştırılırken yarışa sezon finalinden dönen yapımlar da dahil oluyor. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 12 Eylül reyting sonuçları Pazartesi…

Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül sorgulamasıyla araştırılıyor. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 12 EYLÜL

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 12 Eylül reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

5 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1- Masterchef Türkiye

2 - Bir Küçük Gün Işığı

AB

1 - Masterchef Türkiye

ABC

1 - Masterchef Türkiye

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Reyting sonuçları Pazartesi 12 Eylül açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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