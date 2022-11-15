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Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:37

Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün TV yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu ve Bir küçük Gün Işığı gibi yapımlar yer aldı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sıralaması tablosu…

Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım sorgulamasıyla araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar reyting sıralaması ardından değerlendirilmeye devam ediyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program? İşte yanıtlar…

REYTİNG SONUÇLARI 14 KASIM 2022

Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

7 Kasım 2022 Pazartesi günü TOTAL'de Alparslan Büyük Selçuklu ve Esra Erol'da programları ilk ikiyi alırken, AB'de de birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu bırakmadı:

TOTAL

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

3 - Esra Erol'da

AB

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

ABC

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

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Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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