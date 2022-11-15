Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 14 Kasım sorgulamasıyla araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar reyting sıralaması ardından değerlendirilmeye devam ediyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program? İşte yanıtlar…