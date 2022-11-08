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Giriş Tarihi: 8.11.2022 08:01

Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri medya gündeminde yerini aldı. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar yeni bölümleri ile reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu ve Bir Küçük Gün Işığı gibi diziler yer aldı. Sezon devamlılığı için oldukça önemli olan reyting birincisi olma yarışı Total ve AB grubunda devam etti. İşte, 7 Kasım Pazartesi reyting sonuçları listesi…

Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım araştırması ile izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Dünün yayın akışında yer alan diziler ve programlar reyting birincisi olmak için mücadele verdi. Her gün sabah saatlerinde açıklanan sonuçlar özellikle dizilerin devamlılığı açısında oldukça önemli oluyor. İşte, dünün reyting sıralaması tablosu…

REYTİNG SONUÇLARI 7 KASIM 2022

Total ve AB grubunda açıklanan reyting tablosu henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

TOTAL

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

3 - Esra Erolda

AB

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

ABC

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Bir Küçük Gün Işığı

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Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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