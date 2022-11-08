Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 7 Kasım araştırması ile izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Dünün yayın akışında yer alan diziler ve programlar reyting birincisi olmak için mücadele verdi. Her gün sabah saatlerinde açıklanan sonuçlar özellikle dizilerin devamlılığı açısında oldukça önemli oluyor. İşte, dünün reyting sıralaması tablosu…
REYTİNG SONUÇLARI 7 KASIM 2022
Total ve AB grubunda açıklanan reyting tablosu henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
Geçen haftanın sonuçları için…